Саратовцев предупреждают о густом тумане и гололеде

В Саратове и области завтра, 27 февраля, ожидается густой туман.
- Видимость составит 500 метров и менее, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Также ожидается гололед.
Предупреждение в связи с ухудшением погоды дает и ГИБДД области.
Госавтоинспекторы просят быть осторожнее на дорогах, избегать опасных маневров и резкого торможения. Пешеходам стоит переходить дорогу внимательно, а по обочине идти, если потребуется, только навстречу машинам.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.