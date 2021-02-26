Саратовцев предупреждают о густом тумане и гололеде

В Саратове и области завтра, 27 февраля, ожидается густой туман.

- Видимость составит 500 метров и менее, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Также ожидается гололед.

Предупреждение в связи с ухудшением погоды дает и ГИБДД области.

Госавтоинспекторы просят быть осторожнее на дорогах, избегать опасных маневров и резкого торможения. Пешеходам стоит переходить дорогу внимательно, а по обочине идти, если потребуется, только навстречу машинам.

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