Стал известен возраст погибшей в ДТП с тремя фурами девочки

Авария у села Раскатово
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В ГИБДД по Саратовской области сообщили подробности аварии с тремя фурами и Hyundai.
- Госпитализирован 32-летний водитель иномарки, его 29-летняя пассажирка. Семилетняя девочка скончалась, — уточнили в Госавтоинспекции.
Также, по предварительным данным, госпитализирован 48-летний водитель MAN.
Авария с легковушкой и тремя фурами произошла в Марксовском районе
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Напомним, авария произошла у села Раскатово в Марксовском районе.
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