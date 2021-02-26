Стал известен возраст погибшей в ДТП с тремя фурами девочки

Авария у села Раскатово Фото: ГИБДД по Саратовской области

В ГИБДД по Саратовской области сообщили подробности аварии с тремя фурами и Hyundai.

- Госпитализирован 32-летний водитель иномарки, его 29-летняя пассажирка. Семилетняя девочка скончалась, — уточнили в Госавтоинспекции.

Также, по предварительным данным, госпитализирован 48-летний водитель MAN.

Авария с легковушкой и тремя фурами произошла в Марксовском районе Фото: ГИБДД по Саратовской области

Напомним, авария произошла у села Раскатово в Марксовском районе.

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