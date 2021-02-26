Спустя двое суток вода и тепло подаются во все дома Саратова

Оперативный штаб по ликвидации аварии на водопроводе в Саратове решил, что работы завершены, а вода и отопление подаются во все дома города.

- Очевидно, что причиной такой серьезной коммунальной аварии стал человеческий фактор, по нашему мнению, имеются признаки халатного отношения к своим должностным обязанностям сотрудников ООО «Концессии водоснабжения — Саратов». Правовую оценку этим действиям дадут надзорные органы, — написал мэр Саратова Михаил Исаев в своем Инстаграм.

Напомним, авария на водопроводе случилась ночью 25 февраля. Почти двое суток ее ликвидировали, в домах большинства районов Саратова не было воды и отопления.

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