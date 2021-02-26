В ДТП трех фур и иномарки под Саратовом погибла девочка

В Марксовском районе сегодня, 26 февраля, произошла смертельная авария.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области, ДТП случилось примерно в 17:20 у села Раскатово на 364-м км трассы Самара — Волгоград. Столкнулись три фуры и Hyundai.

- В аварии погибла несовершеннолетняя девочка, — отметили в ГИБДД.

Обстоятельства ДТП и данные участников уточняются.

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