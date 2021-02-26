Бусаргин о виновниках масштабной коммунальной аварии в Саратове: Отсутствие контроля со стороны КВС

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Комиссия по выяснению причин коммунальной аварии в Саратове подвела предварительные итоги. Заседание провел председатель правительства Роман Бусаргин, он отчитался об итогах в своем Instagram.

- Комиссия пришла к следующим выводам. По предварительным данным, причиной сбоя в работе ВК-3 стала разморозка запорной арматуры сбросных водоотводов на насосной станции. По мнению комиссии, такая ситуация образовалась ввиду отсутствия должного контроля и анализа температурного режима со стороны КВС. В связи с этим ресурсоснабжающей организации рекомендовано организовать служебную проверку. Кроме того, есть вопросы по организации работы котельных. Министерству строительства и ЖКХ региона поручено выяснить, почему котельные смогли обеспечить дома теплом после отключения водоснабжения на срок менее суток. При аварийных ситуациях, как правило, теплоисточник должен продолжать работу не менее 24 часов. Для этого в котельных устанавливаются резервные емкости, - сообщил Бусаргин.

По его словам, заключение будет направлено в адрес губернатора для последующей передачи в прокуратуру региона.

Напомним, в результате аварийной ситуации на водопроводном комплексе №3 в ночь с 24 на 25 февраля водоснабжение и отопление было нарушено на территории нескольких районов города. Это затронуло 424 тысячи жителей.

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