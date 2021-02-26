Холодные праздники подогрели интерес саратовцев к общению онлайн и TikTok

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Жители Саратовской области в минувшие длинные выходные на 23 февраля провели в полтора раза больше времени в сети, чем годом ранее. При этом количество телефонных звонков также выросло на 34%. Аналитики МегаФона поделились подробностями поведения саратовцев в длинные праздники, выявив общие тенденции своих клиентов в регионе

Согласно анализу обезличенных данных, 23 февраля мужчинам звонили с поздравлениями в первой половине дня, пик пришелся на время с 11:00 до 12:00. Виртуальные открытки получали в основном с 18:00 до 20:00. За это время саратовцы передали онлайн-информацию, объем которой сопоставим с 10 млн загруженных в сеть фото.

Почти 27% трафика ушло на интернет-сообщества. Листали ленту и постили фото чаще в «Однокласниках» и Instagram, и чуть меньше в «ВКонтакте» и в Facebook. Делились видео в Youtube и TikTok. К слову, сервис мини-клипов вышел в этом году на второе место по просмотрам видеоконтента среди популярных соцсетей в «мужские» выходные.