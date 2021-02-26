Режим самоизоляции в Саратовской области для людей старше 65 лет снова продлен

Продлен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Постановление правительства Саратовской области об этом опубликовано сегодня, 26 февраля.

Роман Бусаргин на основании предписаний Роспотребнадзора продлил самоизоляцию для жителей региона старшего возраста до 15 марта 2021 года.

Также остается в действии масочный режим и режим дистанционной занятости, если это не мешает функционированию организации.

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