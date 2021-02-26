Саратовские росгвардейцы нашли пропавшего неделю назад подростка

В Заводском районе Саратова росгвардейцы вчера, 25 февраля, нашли девочку в федеральном розыске.

- Вечером поступило сообщение, что в гипермаркете на улице Орджоникидзе подростки шумят и не реагируют на замечания продавцов, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии.

Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны поговорили с ребятами. Выяснилось, что одна из них находится в федеральном розыске. 16-летнюю девушку разыскивали родственники. Ее отправили в отдел полиции для передачи родным.

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