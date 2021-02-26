Родственники нашли тело 60-летнего балаковца в ванной

Следователи СУ СКР начали проверку гибели пожилого мужчины Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове Саратовской области родственники нашли тело 60-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось в квартире дома на улице 30 лет Победы.

Тело мужчины было найдено в ванной комнате. Родственники вызвали медиков, и те констатировали смерть человека.

Начата доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

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