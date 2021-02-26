За десять лет в Саратовской области количество погибших на производствах снизилось в три раза

Министр труда и социальной защиты Саратовской области Сергей Егоров

Сегодня, 26 февраля, в онлайн-формате прошло заседание межведомственной комиссии по охране труда под председательством министра труда и социальной защиты Сергея Егорова.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минтруда, в мероприятии участвовали более 150 человек — представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, контрольно-надзорных органов, общественных объединений, руководители и специалисты по охране труда предприятий.

Министр сообщил, что количество погибших и получивших тяжелые производственные травмы уменьшилось.

В прошлом году, по оперативным данным, количество погибших по сравнению с 2019 годом сократилось с 23 до 16 человек, то есть почти в полтора раза. В целом в Саратовской области за десять лет количество пострадавших на производстве сократилось в 2,3 раза, количество погибших от производственных травм снизилось — почти в три раза. К числу наиболее травмоопасных сфер деятельности относятся строительство, обрабатывающие производства, сельское хозяйство.

- Однако сегодня мы видим, что трагедии происходят и там, где, казалось бы, нет значительных рисков травм. Самое главное, большинство этих случаев можно было предотвратить, — подчеркнул Сергей Егоров.

Чиновники районов области в 2020 году организовали 668 мероприятий по вопросам охраны труда. Например, в Балаковском районе действует комплексный план мероприятий, направленный на улучшение условий и охраны труда в районе, налажено взаимодействие с работодателями.

Подводя итог заседания, Сергей Егоров обратил внимание, что необходимо, чтобы для работодателей охрана труда своих сотрудников была в приоритете.

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