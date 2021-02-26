Депутат Андрей Воробьев принял участие в заседании актива Балашовского района

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Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев («Единая Россия») принял участие в заседании актива Балашовского района. Участники обсудили итоги работы в 2020 году, наметили планы на текущий год.

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- Минувший год был сложен для экономики и бизнеса. Но даже в таких условиях многие предприятия сумели достичь хороших результатов. В итоге индекс промышленного производства в Балашовском районе на 9% превысил областной и достиг 112,2%. Местные предприятия сумели быстро адаптироваться к новым условиям, в Балашове открылись производства по пошиву защитных костюмов, масок, бахил. И столь нужную продукцию поставляли не только в наш регион, но и за его пределы.

Даже в непростых условиях объем инвестиций в основной капитал вырос — на 12%. В производство бизнес вложил около 2,8 млрд рублей. Тут следует отметить, что Балашовский район — в пятерке территорий Саратовской области по инвестиционной привлекательности.

Как и везде, в 2020 году особые сложности испытывал малый и средний бизнес. На территории района количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства сократилось на 6% — это неутешительный показатель. Напомню, для поддержки предпринимательства на областном и федеральном уровнях были разработаны пакеты мер поддержки.

При поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина в Саратовской области ускорилась программа по обеспечению жильем детей-сирот. В прошлом году в Балашове 57 сирот получили ключи от своих квартир, — рассказал Воробьев.

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Парламентарий также поблагодарил тружеников Балашовского района за вклад в развитие малой Родины.

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