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Саратовский Союз журналистов возглавила Лидия Златогорская

Она переизбрана на пост
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Лидия Златогорская переизбрана председателем Саратовского регионального отделения Союза журналистов

Лидия Златогорская переизбрана председателем Саратовского регионального отделения Союза журналистов

В Саратове прошла отчетно-выборная конференция реготделения Союза журналистов России.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на мероприятии состоялись выборы председателя реготделения — им вновь избрана Лидия Златогорская.

Альтернативы не нашлось: Лидия Златогорская с сожалением отметила, что надеялась уйти в отставку, но никто не захотел сменить ее на посту и не выдвинул свою кандидатуру.

Лидия Златогорская возглавляет региональный Союз журналистов уже 18 лет. Ее деятельность удостоена высокой оценки со стороны заместителя председателя СЖР Алексея Вишневецкого, который приехал на конференцию из Москвы.

- Лидия Николаевна Златогорская ежегодно активно принимает участие в значимых проектах. Например, недавно мы организовывали совместный конкурс на тему юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 100 человек, — отметила работу министр информации и печати Светлана Бакал.

В частности, специальным призом конкурса «Помнить вечно» к 75-летию Победы удостоена редакция газеты «Аргументы и Факты» — Саратов».

Состав правления реготделения остался прежним. В него входит, в числе прочих, генеральный директор ООО «Волга-Медиа» Мария Усова.

Кроме того, был избран новый председатель Большого жюри — им стал Андрей Башкайкин.

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