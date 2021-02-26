В Саратове работодатели ищут водолаза, чертежника и хранителя фондов

На 26 февраля на портале «Работа в России» зарегистрировано свыше восьми тыс. работодателей.

- Размещено более 25 тыс. вакансий. Из них 53,9% — по рабочим профессиям, 46,1% — ИТР и служащие. Сотрудники центров занятости используют базу данных для помощи в трудоустройстве людям, стоящим на учете в службе занятости. С начала года через ЦЗН было трудоустроено более 4,3 тыс. человек, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области.

Наиболее востребованными специалистами являются врачи, средний медперсонал, водители, слесари и подсобные рабочие, продавцы продовольственных товаров, инженеры.

Самыми редкими профессиями на рынке труда области стали водолаз, чертежник, кузнец, тьютор, хранитель фондов, составитель смесей, травильщик, мельник.

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