Мужчина из ревности до смерти забил жену в Вольске

Мужчина бил жену руками и ногами по голове
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Вольске Саратовской области на скамье подсудимых оказался 33-летний местный житель.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в причинении умышленного вреда здоровью своей жены, из-за которого она умерла.
По версии следствия, вечером 7 января он из ревности избил свою 33-летнюю жену руками и ногами по голове. ЧП случилось на улице Малыковская.
Хотя женщина заверяла мужа в своей верности, он не внял ее доводам, а после избиения не стал вызывать врача.
Мужчина не стал вызывать для женщины скорую помощь
Фото: СУ СКР по Саратовской области
На следующий день женщина умерла. Причиной смерти стала тупая травма головы, кровоизлияние в мозг.
Свою вину мужчина признал и раскаялся. Дело направлено в суд.
Мужчина признал свою вину
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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