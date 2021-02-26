Мужчина из ревности до смерти забил жену в Вольске

Мужчина бил жену руками и ногами по голове Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске Саратовской области на скамье подсудимых оказался 33-летний местный житель.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в причинении умышленного вреда здоровью своей жены, из-за которого она умерла.

По версии следствия, вечером 7 января он из ревности избил свою 33-летнюю жену руками и ногами по голове. ЧП случилось на улице Малыковская.

Хотя женщина заверяла мужа в своей верности, он не внял ее доводам, а после избиения не стал вызывать врача.

Мужчина не стал вызывать для женщины скорую помощь Фото: СУ СКР по Саратовской области

На следующий день женщина умерла. Причиной смерти стала тупая травма головы, кровоизлияние в мозг.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Дело направлено в суд.

Мужчина признал свою вину Фото: СУ СКР по Саратовской области

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