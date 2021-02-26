Директор фирмы по производству печей в Саратове скрыл 4,5 млн рублей налогов

В Саратове будут судить директора фирмы, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, свою вину он признал, дело направлено в суд.

По версии следствия, с апреля 2018 по декабрь 2019 года директор фирмы по строительству и ремонту печей и теплового оборудования для сделок с контрагентами использовал счета аффилированных юридических лиц. Это позволило ему скрыть от налогообложения 4,5 млн рублей.

Сейчас у обвиняемого арестовано имущество — земельный участок и автомобиль.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.