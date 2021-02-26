Анатолий Ципящук: От объединения выиграют все стороны — и Саратов, и сельские поселения

Еще два населенных пункта Саратовского района могут войти в состав областного центра. Речь идет об объединении Саратова с поселками Рыбушки и Синенькие. Депутат облдумы Анатолий Ципящук перечислил преимущества, появляющиеся для сельчан.

- Процесс уже идет, предварительное соглашение подписано, общественные слушания в Синеньких состоялись. Объединение поможет решить многие насущные задачи. К депутатам обращаются избиратели с жалобами на плохое состояние дорог, говорят о необходимости благоустройства территорий. Но у местных бюджетов средств на это нет. У Саратова значительно больше возможностей. На основании закона об объединении можно заложить в бюджет необходимые средства на эти и другие цели в поддержку Синеньского и Рыбушанского муниципальных образований, — считает депутат.

Он пояснил, что областной центр участвует в различных муниципальных программах. Присоединенные МО также смогут стать их участниками.

- Кроме того, для жителей сохранятся все льготы и размеры тарифов. К имеющимся преимуществам добавятся новые возможности. От этого процесса выиграют все стороны — и Саратов, и сельские поселения. Те, кто разжигают беспорядки при обсуждении этого вопроса, действуют не в интересах народа. Они либо плохо информированы, либо преследуют личные цели, — добавил Анатолий Ципящук.

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