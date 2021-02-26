В домах Ленинского района все еще не восстановили подачу тепла и воды

В Ленинском районе Саратова продолжаются перебои с подачей отопления и воды.
Первый заместитель главы администрации Саратова Сергей Грачев на своей странице в Instagram сообщил о проблемах в 46 домах.
- Ремонтно-восстановительные работы на завершающей стадии. По каждому адресу ведется оперативный мониторинг. Поставил задачу в ближайшие два часа восстановить работоспособность внутридомовых и внутриквартальных сетей, чтобы в дома граждан вернулись вода и тепло, — написал он два часа назад.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.