В домах Ленинского района все еще не восстановили подачу тепла и воды

В Ленинском районе Саратова продолжаются перебои с подачей отопления и воды.

Первый заместитель главы администрации Саратова Сергей Грачев на своей странице в Instagram сообщил о проблемах в 46 домах.

- Ремонтно-восстановительные работы на завершающей стадии. По каждому адресу ведется оперативный мониторинг. Поставил задачу в ближайшие два часа восстановить работоспособность внутридомовых и внутриквартальных сетей, чтобы в дома граждан вернулись вода и тепло, — написал он два часа назад.

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