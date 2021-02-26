Гордума Саратова подняла зарплаты чиновникам

Депутаты проголосовали за повышение зарплат муниципальным служащим Фото: Александр Уриевский

Депутаты гордумы Саратова 26 февраля приняли решение повысить зарплату муниципальным служащим мэрии. Также повысили оплату труда главам районов, руководителю гордумы и иным лицам, замещающим муниципальные должности.

Было отмечено, что численность муниципальных служащих колеблется, не все должности сейчас заняты. Люди приходят на два-три года, получают знания и опыт и уходят в поисках больших зарплат. Действующие нормы по денежному содержанию не пересматривались с 2007 года, а вознаграждение и продолжительность отпуска не менялись с 2006 года. Об этом заявил на заседании гордумы замглавы горадминистрации по экономическим вопросам Алексей Никитин.

- 20–20,5 тыс. рублей получает главный специалист. После принятия сегодняшних решений, ожидаем повышения до 28 тыс. Муниципальные служащие 1 и 2-й категории получали около 16,7 тыс. рублей, будут около 22 тыс. рублей, — пояснил Никитин.

Депутат Юрий Ерофеев подчеркнул, что инициатива давно назрела, а решение предложено партией «Единая Россия».

- Это позволит нашим детям не уезжать из Саратова в поисках высоких зарплат. Это позволит муниципальным служащим получать адекватную зарплату наравне с учителями, с врачами, — сказал Кудинов.

Депутаты поддержали предложение, проголосовали за повышение зарплат муниципальных служащих.

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