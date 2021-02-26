Школы и детсады Вольска смогут получить средства на текущий ремонт

Вячеслав Володин встретился с директорами школ и детсадов Вольска

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил 26 февраля Вольск, где встретился с руководителями школ и детских садов.

Он также затронул необходимость выделения средств на текущие расходы.

- Речь об увеличении финансирования на текущее содержание и о прекращении поборов с родителей, — сказал Володин.

Он подчеркнул, что деньги целевые, именно на расходы. Они рассчитываются из суммы 2 тыс. рублей на каждого ученика или воспитанника детсада.

- На моющие средства, игрушки, учебные пособия. Не на ремонт. А вот на ремонт — мы приедем в следующий раз, и вы нам программу презентуйте. Капитальный ремонт — другую программу. А это на текущие расходы — то, что должно заместить поборы, — подчеркнул он.

Володин напомнил, что в Саратове такое решение уже принято, и средства со своей стороны он направил. В Балакове ожидается, что финансирование будет найдено к маю.

Кроме того, председатель Госдумы обратился к местной прокуратуре, призвав прекращать привлекать директоров школ и детсадов к ответственности за невыполнение обязательств, если нет финансирования.

- Кто деньги должен выделить? Бюджет. А если не выделили, то с них спросите — не с директоров, а с них, — сказал он, призвав губернатора Валерия Радаева следить за ситуацией.

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