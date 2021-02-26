В Саратове жилой дом заливает потоками воды

В подъезде стоит вода Фото: Александр Уриевский

В Ленинском районе Саратова многоквартирный дом №36 по улице Тверская заливает потоками воды. Видео опубликовали в социальных сетях.

В пресс-службе мэрии «КП-Саратов» сообщили, что в общежитии малосемейного типа разморозился пожарный гидрант.

- Причиной происшествия стало отсутствие холодной воды из-за аварии на сетях ООО «КВС». После закачки воды произошел порыв пожарных коммуникаций, — отметили в администрации.

Уточняется, что систему оперативно перекрыли, управляющая компания устраняет последствия.

Корреспондент «КП-Саратов» побывал на месте инцидента. Вода больше не течет, но в подъезде и около него образовались лужи. Скорее всего, ночью подморозит, и около дома появится каток.

Около подъезда образовалась лужа Фото: Александр Уриевский

Напомним, вчера, 25 февраля, на сетях ООО «КВС» произошла авария. Восстановление водоснабжения велось весь день, в некоторых домах до сих пор нет отопления.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости