В Саратове жилой дом заливает потоками воды

В подъезде стоит вода
Фото: Александр Уриевский
В Ленинском районе Саратова многоквартирный дом №36 по улице Тверская заливает потоками воды. Видео опубликовали в социальных сетях.
В пресс-службе мэрии «КП-Саратов» сообщили, что в общежитии малосемейного типа разморозился пожарный гидрант.
- Причиной происшествия стало отсутствие холодной воды из-за аварии на сетях ООО «КВС». После закачки воды произошел порыв пожарных коммуникаций, — отметили в администрации.
Уточняется, что систему оперативно перекрыли, управляющая компания устраняет последствия.
Корреспондент «КП-Саратов» побывал на месте инцидента. Вода больше не течет, но в подъезде и около него образовались лужи. Скорее всего, ночью подморозит, и около дома появится каток.
Около подъезда образовалась лужа
Фото: Александр Уриевский
Напомним, вчера, 25 февраля, на сетях ООО «КВС» произошла авария. Восстановление водоснабжения велось весь день, в некоторых домах до сих пор нет отопления.
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