Без тепла в Саратове остаются 50 домов

В Саратове без отопления остаются еще около 50 домов.

Об этом заявила на заседании гордумы руководитель комитета ЖКХ мэрии Саратова Наталия Даниленко.

По ее словам, ранее, 25 февраля, тепло не поступало примерно в 180 многоквартирных домов

Сейчас работы по устранению последствий аварии на сетях ООО «КВС» продолжаются.

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