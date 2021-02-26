На землях САЗ в Саратове планируют создать индустриальный парк

В Саратовской области может появиться индустриальный парк

В Саратове планируют создать два технопарка на территории бывшего авиационного завода.

Об этом на заседании коллегии министерства промышленности и энергетики 26 февраля сообщил врио директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Константин Иваненко.

Он рассказал, что поддержка индустриальных парков и технопарков является одним из основных направлений работы.

По словам Константина Иваненко, на минувшей неделе шло активное обсуждение возможных точек роста саратовской промышленности. Одной из них может стать как раз территория бывшего САЗа, где можно создать два технопарка: частный и государственный индустриальный парк.

- Данный механизм, думаю, будет очень интересен региону. Будем детально отрабатывать концепцию участия, — сказал он.

Принцип работы будет примерно таков: инвестор или регион вкладывает средства в инфраструктуры, потом в технопарк приходят резиденты, которые начинают производственную деятельность, они платят налоги, за счет чего идет возмещение затрат на организацию парка.

Константин Иванченко назвал несколько новшеств. Среди них полное возмещение НДС в течение пяти лет. Ранее было лишь 50% в течение трех лет.

- Сейчас ведутся переговоры с Минфином РФ по расширению периода компенсации налоговых затрат до 15 лет, — отметил докладчик.

Кроме того, разрабатывается новый механизм возмещения затрат на инфраструктуру частных индустриальных парков. Новшество будет распространяться не на все субъекты, однако Саратовская область в них вошла как приграничный регион.

Напомним, о возможности создания индустриального парка на территории авиазавода в Саратове говорил Вячеслав Володин в феврале 2020 года.

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