Студентка Президентской академии стала призером Первенства и чемпионата ПФО по плаванию

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С 23 по 26 февраля 2021 года в Саранске прошли Первенство и чемпионат Приволжского федерального округа по плаванию.
В соревнованиях приняли участие 12 спортсменов из Саратовской области, в числе которых – воспитанница ГБУСО «СШОР по водным видам спорта», спортсменка ГБУ «СОЦСП», студентка Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Ангелина Никифорова.
В первый день соревнований Ангелина заняла третье место на дистанции 100 м на спине. Далее спортсменка завоевала еще две медали: серебро на дистанции 200 м – на спине; бронзу на дистанции 400 м – комплексным плаванием.
- Тренировки перед Первенством и чемпионатом ПФО были достаточно тяжелыми. Мы сохраняли высокий темп нагрузки до последнего дня подготовки. Соревнования закончились, и я довольна результатами, однако тренировочный процесс возобновляется, – поделилась впечатлениями Ангелина Никифорова. – Главный старт 2021 года будет на чемпионате России, где я постараюсь приложить максимум усилий!
Подготовила спортсменку тренер Анастасия Ерышова.
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