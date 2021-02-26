В 2021 году в Саратовской области откроются еще 68 «Точек роста»

Ребята занимаются в «Точках роста» математикой, информатикой по новым методикам и многим другим. Фото министерства образования Саратовской области

В Саратовской области в 2021 году откроются еще 68 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования, центры открываются с 2019 года по нацпроекту «Образование», инициированному президентом Владимиром Путиным. За два года появилось 107 «Точек роста». В них ученики сельских школ обучаются безопасности жизнедеятельности, технологии, математике, информатике по новым методикам, используют квадрокоптеры, ноутбуки, VR-шлемы и многое другое.

На открытие еще 68 центров предусмотрено 106,7 млн рублей, из которых большая часть — федеральные деньги. Главным отличием новых «Точек роста» станет оборудование для практики по физике, химии и биологии.

Публикуем список школ Саратовской области, где в 2021 году откроются центры «Точка роста»:

Средняя школа с. Новоалександровка Александрово-Гайского района;

Средняя школа №2 г. Аркадака Аркадакского района;

Средняя школа №3 г. Аркадака Аркадакского района;

Средняя школа с. Марфино Аткарского района;

Основная школа №6 г. Аткарска Аткарского района;

Средняя школа №2 р.п. Базарного-Карабулака Базарно-Карабулакского района;

Средняя школа с. Хватовка Базарно-Карабулакского района;

Средняя школа с. Наумовка Балаковского района;

Средняя школа с. Новополеводино Балаковского района;

Средняя школа п. Соцземледельский Балашовского района;

Средняя школа с. Большие Озерки Балтайского района;

Средняя школа с. Садовка Балтайского района;

Средняя школа с. Большой Буерак Вольского района;

Средняя школа с. Нижняя Чернавка Вольского района;

Средняя школа с. Синодское Воскресенского района;

Средняя школа №1 р.п. Дергачи Дергачевского района;

Средняя школа п. Орошаемый Дергачевского района;

Средняя школа с. Теликовка Духовницкого района;

Средняя школа №2 р.п. Екатериновка Екатериновского района;

Средняя школа №1 г. Ершова Ершовского района;

Средняя школа с. Перекопное Ершовского района;

Средняя школа п. Знаменский Ивантеевского района;

Средняя школа с. Бартеневка Ивантеевского района;

Средняя школа с. Таловка Калининского района;

Средняя школа №1 г. Калининска Калининского района;

Средняя школа №2 г. Калининска Калининского района;

Средняя школа №2 г. Красноармейска Красноармейского района;

Средняя школа №23 с. Первомайское Красноармейского района;

Средняя школа №2 г. Красный Кут Краснокутского района;

Средняя школа с. Дьяковка Краснокутского района;

Средняя школа с. Большие Копены Лысогорского района;

Средняя школа №3 г. Маркса Марксовского района;

Средняя школа №4 г. Маркса Марксовского района;

Средняя школа п. Осиновский Марксовского района;

Средняя школа с. Аряш Новобурасского района;

Средняя школа с. Тепловка Новобурасского района;

Средняя школа №8 г. Новоузенска Новоузенского района;

Средняя школа п. Алгайский Новоузенского района;

Средняя школа с. Пигари Озинского района;

Средняя школа п. Синегорский Озинского района;

Средняя школа с. Грачев Куст Перелюбского района;

Средняя школа №2 г. Петровска Петровского района;

Средняя школа с. Озерки Петровского района;

Средняя школа с. Мироновка Питерского района;

Средняя школа с. Новотулка Питерского района;

Средняя школа №1 г. Пугачева Пугачевского района;

Средняя школа №14 г. Пугачева Пугачевского района;

Средняя школа р.п. Ровное Ровенского района;

Средняя школа с. Большой Карай Романовского района;

Средняя школа с. Подгорное Романовского района;

Средняя школа с. Александровка Ртищевского района;

Средняя школа с. Макарово Ртищевского района;

Средняя школа с. Ерышевка Ртищевского района;

Средняя школа с. Красавка Самойловского района;

Средняя школа п. Садовый Самойловского района;

Средняя школа р.п. Красный Октябрь Саратовского района;

Средняя школа ст. Тарханы Саратовского района;

Средняя школа с. Михайловка Саратовского района;

Средняя школа р.п. Пушкино Советского района;

Лицей р.п. Степное Советского района;

Средняя школа с. Мизино-Лапшиновка Татищевского района;

Средняя школа с. Идолга Татищевского района;

Средняя школа р.п. Турки Турковского района;

Средняя школа с. Еруслан Федоровского района;

Средняя школа №2 р.п. Мокроус Федоровского района;

Средняя школа №3 г. Хвалынска Хвалынского района;

Средняя школа с. Воскресенка Энгельсского района;

Средняя школа п. имени К. Маркса Энгельсского района.