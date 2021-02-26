В Саратове изменили схему округов на выборах в гордуму с учетом присоединенных поселков

В гордуме изменили схему одномандатных округов на выборах Фото: Александр Уриевский

В Саратове депутаты гордумы на заседании 26 февраля изменили схему одномандатных округов на свои предстоящие выборы. Это потребовалось после изменений в городской устав. После новых выборов в городе будет 35 депутатов, избранных без партсписков. Кроме того, в состав города вошли новые территории.

- Основные задачи изменения схемы одномандатных округов в Саратове для выборов депутатов гордумы ставились такие: сделать схему без изменения числа избирательных участков, соблюсти приблизительно одинаковую численность избирателей и чтобы границы избирательных участков не выходили за административные границы районов, — об этом сообщил докладчик, депутат Александр Янклович.

Схема принята всеми депутатами, поступили технические поправки по адресам в Волжском районе, их внесут в течение недели.

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