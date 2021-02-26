В Саратове у шиномонтажника с тумбочки украли телефон

В Ленинском районе Саратова полиция раскрыла кражу телефона у 30-летнего шиномонтажника.

- Утром 20 февраля в шиномонтаже на улице Буровая кто-то украл с тумбочки его телефон Samsung за 14,7 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 47-летнего ранее не судимого и безработного мужчину. Мобильник он отдал. Ему выписали подписку о невыезде.

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