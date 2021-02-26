Председатель саратовской организации профсоюзов: Умер такой район, как Федоровский

Численность населения области сократилась на целый район
На заседании коллегии министерства промышленности и энергетики Саратовской области выступил председатель регионального союза «Федерация профсоюзных организаций Саратовской области» Михаил Ткаченко.
Он посетовал на непростую демографическую ситуацию в регионе, в том числе связанную с заболеваемостью коронавирусом.
Михаил Ткаченко отметил, что смертность за год составила 35,2 тыс. человек.
- Это такой район умер, как Федоровский, — заявил он.
Михаил Ткаченко призвал сохранить людской потенциал. Это касается также ситуации с охраной труда.
- В этом году каждую неделю несчастные случаи. За эту неделю десять несчастных случаев, пять смертей на производстве, не связанных с производством. За прошлый год 34 смерти, которые не связаны с производством. Люди приходят и умирают, — заявил Михаил Ткаченко.
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