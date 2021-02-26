В Энгельсе водитель «Гранты» пострадал в ДТП с ВАЗ-2114

Авария в Энгельсе
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Энгельсе вчера вечером, 25 февраля, столкнулись два автомобиля.
- Авария произошла на Студенческой улице, 101 в 22:44. 29-летний водитель «Лады Гранта» врезался в ВАЗ-2114, который вел 21-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.
В ДТП пострадал водитель «Гранты». С травмами его госпитализировали.
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