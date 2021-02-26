Воду и тепло в дома Ленинского района Саратова должны вернуть не позже 14:00

Состоялось заседание оперативного штаба по вопросу ликвидации аварии на водопроводных сетях. Фото пресс-службы мэрии

Сегодня, 26 февраля, состоялось заседание оперативного штаба по вопросу ликвидации аварии на водопроводных сетях.

Напомним, из-за инцидента на сетях ООО «КВС» до сих пор без водоснабжения и отопления остается часть домов Ленинского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, глава района Лада Мокроусова доложила, что сейчас не отапливаются 46 домов. В ряде адресов наблюдаются перебои с холодной водой из-за повреждений на внутриквартальных и внутридомовых коммуникациях, а также их разморозкой.

Собравшиеся на совещании представители ООО «КВС» и ПАО «Т Плюс», сотрудники коммунальных служб, первый замглавы администрации Саратова Сергей Грачев и глава Ленинского района Лада Мокроусова отметили необходимость оперативного отслеживания ситуации.

Планируется, что вода и тепло в дома вернутся не позже 14:00.

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