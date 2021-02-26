Председатель профильного комитета облдумы разделяет позицию Володина о необходимости увеличения строительства жилых домов в Саратове

При увеличении количества возводимых в Саратове многоквартирных домов, о чем в очередной раз во время своей рабочей поездки в регион говорил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, важно не забывать о социальных и инфраструктурных объектах. Об этом напомнил председатель комитета Саратовской областной думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Сергей Гладков («Единая Россия»), отметивший актуальность предлагаемых Володиным инициатив, направленных на решение актуальных для жителей области вопросов.

- Обозначенные спикером Государственной думы Вячеславом Володиным задачи по обеспечению жильем отдельных категорий граждан требуют кратно увеличить количество возводимых многоквартирных домов. Строительная отрасль региона готова к выполнению данной задачи. При этом важно, как всегда подчеркивает Вячеслав Викторович, наравне с жилыми домами возводить и необходимые объекты социальной сферы, заранее рассчитывать транспортную инфраструктуру. Данный вопрос не раз поднимался и депутатами Саратовской областной думы, на региональном уровне принимались соответствующие законодательные решения. В конечном итоге все эти меры позволят качественно и в обозначенные сроки решить вопросы по обеспечению жильем детей-сирот, а также по переселению граждан из аварийного жилья, которые стоят сегодня перед регионом, — подчеркнул Гладков.

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