Сторож базы отдыха насмерть замерз на острове под Энгельсом

Тело мужчины было найдено на базе отдыха Фото: СУ СКР по Саратовской области

На базе отдыха острова Шумейский Энгельсского района был найден труп 54-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело обнаружил сторож.

Предварительно установлено, что он с напарником 24 февраля распивал алкоголь в сторожке. Ночью один из них встал и вышел на улицу, однако обратно не вернулся.

Обеспокоенный собутыльник начал его поиски на следующий день и уже вечером 25 февраля нашел тело приятеля, засыпанное снегом.

Он вызвал полицию, на место ЧП прибыли следователи. Следов насильственной смерти на теле не выявлено. Предполагается, что причиной гибели могло стать переохлаждение.

Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Тело мужчины нашел его напарник Фото: СУ СКР по Саратовской области

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