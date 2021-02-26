Саратовцы все меньше интересуются коронавирусом

Жители Саратовской области все меньше интересуются коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в Центре управления регионом, за ноябрь и декабрь 2020 года жители оставили 907 обращений в соцсетях, а в январе — феврале 2021 всего 235.

- За четыре месяца тема упала с третьей позиции на десятую. Связано это в том числе и с отменой части запретов, — отметили в ЦУРе.

Напомним, заполняемость залов на театральных постановках и концертах повысили до 50%, а в кинотеатрах и стадионах — до 30%, общепитам разрешили работать без временных рамок. Разрешили собираться компаниями до 50 человек. Однако маски нужно продолжать носить в общественных местах и транспорте, соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Для граждан старше 65 лет сохраняется режим самоизоляции.

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