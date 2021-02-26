Горел столетний дом на Театральной площади

На Театральной площади в Саратове ночью 26 февраля горел дом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал поступил дежурному в час ночи.

Огонь охватил двухэтажный дом №15, построенный в 1919 году. Загорелась однокомнатная квартира, площадь пожара составила 6 кв. м.

На тушение выезжали шесть пожарных расчетов.

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