Зарплату рабочим промпредприятий Саратовской области планируют поднять на 7%

На коллегии Минпрома обсудили итоги развития промышленности

В правительстве Саратовской области сегодня, 26 февраля, подводят итоги развития промышленного комплекса.

Как сообщил на коллегии заместитель председателя правительства — министр промышленности и энергетики Андрей Архипов, индекс промпроизводства за 2020 год составил 102,8%. Это на 5,7% выше общероссийского уровня.

Причиной роста он назвал, в частности, «опережающее развитие обрабатывающих производств».

- По индексу промышленного производства в обрабатывающих производствах Саратовская область заняла третье место среди регионов ПФО, — сказал он.

В общей сложности промышленные предприятия области за год отгрузили товары собственного производства на сумму 424,4 млрд рублей.

Министр остановился на заработной плате. Средняя ее величина составляет 39,5 тыс. рублей. Это на 4,5% выше уровня 2019 года. Стоит задача на 2021 год увеличить зарплату еще на 7%.

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