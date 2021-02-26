Еще 204 человека в Саратовской области заразились коронавирусом

В Саратовской области на утро 26 февраля зарегистрировано 204 случая коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, за сутки выздоровел 231 пациент.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 48 905 человек, победили инфекцию 44 273 человека.

Среди новых зараженных 27 несовершеннолетних и 75 человек старше 60 лет.

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