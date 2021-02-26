Дело о сбитом насмерть подростке в Ртищеве передано в суд

Женщину, сбившую ребенка, отдали под суд Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ртищеве Саратовской области будут судить 40-летнюю женщину за смертельное ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в аварии погиб подросток.

По версии следствия, ДТП случилось 26 октября прошлого года, примерно в 14:40. Женщина была пьяна, но тем не менее села за руль автомобиля Kia Rio. По улице Красная она ехала на большой скорости, несмотря на ограничительные знаки — здесь могли переходить дорогу дети и нельзя было передвигаться быстрее 20 км/ч.

Напротив дома №10 она сбила 16-летнего мальчика, который шел через дорогу справа налево по ходу движения машины. Пешеход скончался на месте, а дама уехала. Впоследствии ее личность установили сотрудники ГИБДД.

Свою вину женщина не признала. Дело направлено в суд.

Напомним, сообщалось, что гражданка приехала из Челябинска.

Эта иномарка сбила насмерть 16-летнего подростка в Ртищево . Фото соцсетей

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