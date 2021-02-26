В Саратове полицейские получили реальные сроки за избиение задержанного

В Саратове вынесен приговор двум бывшим полицейским, избившим задержанного.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их признали виновными в превышении полномочий с применением насилия. А один из них — еще и в получении взятки.

Суд установил, что 8 декабря они остановили на улице подвыпившего 51-летнего мужчину и его 22-летнего сына, которые приехали в Саратов в командировку и отдохнули в одном из заведений на набережной Космонавтов.

В пункте полиции молодой мужчина начал высказывать недовольство, за что получил от правоохранителя удар кулаком в грудь, а от второго — в голову.

Чтобы отпустить задержанных, один из полицейских потребовал денег — четыре тысячи рублей.

Преступление было выявлено службой безопасности ГУ МВД России по Саратовской области.

Суд отправил одного в колонию общего режима на 2,5 года, второго — на два года. Также они на два года не могут работать в полиции.

Как сообщили в ГУ МВД России по Саратовской области, сотрудники были уволены из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

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