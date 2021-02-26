В Саратове старик четыре года растлевал двух внучек

В Волжском районе Саратова завершено расследование уголовного дела о растлении малолетних.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 73-летнего мужчину обвиняют в 37 эпизодах развратных действий и действий сексуального характера.

Следствие считает, что преступления пожилой человек совершал с осени 2016 года по июль 2020 у себя дома в Волжском районе. Он развращал внучек 2005 и 2008 годов рождения.

Отец девочек случайно узнал об этом и сообщил жене. Та пообщалась с дочерьми, и они подтвердили, что дедушка занимался с ними непристойными делами.

После этого родители написали заявление в полицию.

Следователи собрали доказательства, дело передано в суд.

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