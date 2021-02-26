Житель пугачевского села замерз в 1,5 км от дома

Труп мужчины был найден между двумя селами
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Пугачевском районе Саратовской области нашли труп мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, гражданин числился пропавшим без вести.
По версии следствия, в середине февраля житель поселка Заволжский ушел из дома и не вернулся. Мать мужчины обратилась в полицию. 25 февраля двоюродный брат пропавшего нашел труп родственника между двумя селами — Заволжским и Березово. Мужчина погиб примерно в 1,5 км от дома.
Следователи осмотрели тело, не найдя внешних следов насильственной смерти. Предполагается, что причиной могло стать переохлаждение.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Следователи СК начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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