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Житель пугачевского села замерз в 1,5 км от дома

Тело мужчины нашел его двоюродный брат
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Труп мужчины был найден между двумя селами

Труп мужчины был найден между двумя селами

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Пугачевском районе Саратовской области нашли труп мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, гражданин числился пропавшим без вести.

По версии следствия, в середине февраля житель поселка Заволжский ушел из дома и не вернулся. Мать мужчины обратилась в полицию. 25 февраля двоюродный брат пропавшего нашел труп родственника между двумя селами — Заволжским и Березово. Мужчина погиб примерно в 1,5 км от дома.

Следователи осмотрели тело, не найдя внешних следов насильственной смерти. Предполагается, что причиной могло стать переохлаждение.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи СК начали проверку

Следователи СК начали проверку

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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