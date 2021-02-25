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Школы и детсады Ленинского района закрываются на санитарный день

Публикуем полный список закрытых учреждений
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Несколько школ Саратова закрываются на санитарный день

Несколько школ Саратова закрываются на санитарный день

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В нескольких школах и детских садах Саратова завтра, 26 февраля, отменяются занятия.

Как сообщил глава города Михаил Исаев, там объявлен санитарный день.

Такое решение принято из-за проблем с водоснабжением и отоплением из-за аварии.

Дистанционно будут обучаться дети из школ №№75, 100, 102, 105. Не пойдут в садик воспитанники детсадов №№75, 76, 78, 114, 125, 142, 160, 168, 172, 175, 188, 193, 210, 217, 238. Все они находятся в Ленинском районе.

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