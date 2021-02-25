Панков о ЖК «Победа»: Должна быть дана правовая оценка действиям тех, кто обманул людей

.

При обеспечении жильём детей-сирот не должны повториться ситуации, в своё время помешавшие достроить дома обманутых дольщиков. Это подчеркнул депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов».

- Говоря о решении проблем обманутых дольщиков, Володин справедливо напомнил о ЖК «Победа». Пример очень показателен. Должна быть дана правовая оценка действиям тех, кто обманул людей. И тем, кто допустил ведение строительства тремя организациями одновременно. Причем, некоторые представители сейчас за границей, их приходится искать, чтобы добиться достройки дома. Виновные должны понести наказание, чтобы не было повторения подобных ситуаций. В том числе, при строительстве жилья для детей-сирот, — пишет Панков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.