Саратовских чиновников не отпустят по домам, пока у жителей не появится вода и отопление

Ситуация с водоснабжением в Саратове хуже всего обстоит в Ленинском районе.

Об этом заявил глава города Михаил Исаев.

В других районах положение лучше, там есть не только вода, но и отопление.

- Уважаемые саратовцы! Искренне понимаю ваше недовольство, но прошу набраться терпения. Сейчас прорабатывается вопрос организации дополнительного подвоза воды в микрорайоны, а также поставки бутилированной воды в магазины. Приношу извинения за доставленные неудобства. Пока ситуация окончательно не нормализуется — ни один ответственный руководитель не отправится домой, — заявил Исаев.

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