Сотрудники ГИБДД помогут застрявшим на саратовских дорогах водителям

Движение по зимней трассе может быть опасным Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жителей Саратовской области просят быть предельно осторожными на дорогах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, из-за непогоды ситуация на трассах осложнилась. Водителям нужно проявлять особое внимание при проезде мостов и путепроводов — именно там гололедица опаснее всего.

Также следует избегать резких маневров и торможений.

Пешеходам рекомендовано идти только по обочине навстречу направления движения и иметь на одежде световозвращающие элементы.

- В случае возникновения сложной ситуации обращаться за помощью к инспекторам ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции постараются оказать все возможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора, — заявили в ГИБДД.

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