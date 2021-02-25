Соцработники в Саратове привезли на дом подопечным питьевую воду

Министр труда и соцзащиты посетил пенсионерку Антонину Корнишину

Сегодня, 25 февраля, по поручению губернатора области Валерия Радаева сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения Саратова обзвонили почти 2 тыс. подопечных, которые остались дома без воды из-за коммунальной аварии.

- Нуждающимся, а таких было почти 200 человек, оперативно привезли домой питьевую воду, продукты и медикаменты, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве труда и социальной защиты.

Министр труда и социальной защиты области Сергей Егоров лично проконтролировал ситуацию и посетил 85-летнюю Антонину Корнишину, инвалида второй группы, проживающую в Ленинском районе. Антонина Александровна поблагодарила за то, что после ее просьбы воду и продукты вскоре принесли.

Напомним, Саратов утром остался без воды и тепла из-за коммунальной аварии.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.