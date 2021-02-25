Определены два варианта развития центральной части Саратова

Определены два финалиста Открытого международного конкурса на лучшие архитектурно-градостроительные проекты комплексного развития территорий центральной части Саратова.

Сегодня итоги работы жюри озвучили в Саратове Антон Финогенов, заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ и представители правительства Саратовской области.

Победителями стали концепции, представленные консорциумом российских компаний Citymakers (Россия) / Arteza (Россия) / Megabudka (Россия) / Факультет биологии Саратовского государственного университета / Студия транспортного проектирования (Россия), а также консорциум с иностранным участием KARRES EN BRANDS (Нидерланды) / MANDAWORKS (Швеция) / KOSMOS (Россия).

Теперь эти две концепции вынесут на общественное голосование.