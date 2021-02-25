Возбуждено дело о строительстве дороги к аэропорту «Гагарин» в Саратове

В Саратовской области возбуждено уголовное дело о превышении полномочий при строительстве дороги к аэропорту «Гагарин».

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под подозрение попали сотрудники ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства».

По версии следствия, в 2018 году они завысили цены при проверке акта выполненных работ. В результате федеральный бюджет переплатил подрядчику 91 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой.

Напомним, ранее в отношении бывшего руководителя «Дирекции дорожного хозяйства» Алексея Зайцева было возбуждено уголовное дело о получении взятки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.