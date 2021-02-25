В четверг Саратов встал в 10-балльных пробках

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Саратов встал в десятибалльных пробках.

Конец рабочего дня в четверг ознаменовался серьезными заторами в городе. Сервис «Яндекс.карты» фиксирует пробки в десять баллов.

Центр города окрашен в красный цвет по всем основным направлениям: на улицах Большая Горная. Московская, Большая Казачья, Советская, Чернышевского, Вознесенская, Радищева, Чапаева, Рахова, Астраханская.

Крайне сложно проехать из Саратова в Энгельс и наоборот, так как мост перекрыт аварией.

Напомним, сегодня в Саратове выпал снег, что привело к многочисленным авариям.

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