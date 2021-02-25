В Волжском районе Саратова снесут еще девять домов

В Волжском районе Саратова девять домов признаны аварийными и подлежащими сносу.

Как сообщается в подписанных мэром города Михаилом Исаевым постановлениях, у дома №52 по улице Первомайская снесут литеры В1 и С, а литеры А и Б — реконструируют. Также у дома №6 по улице Соляная: литеру А отремонтируют, а Б — снесут.

Дома на Московской, 62, Гоголя, 4, Валовой, 3, Мясницкой, 11, Соляной, 16, 1-м Глебучевом проезде, 5, Первомайской 57 снесут полностью до 1 апреля 2023 года.

Жителям нужно отселиться из аварийных домов.

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