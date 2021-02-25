Володин предложил за три года решить проблему с жильем для детей сирот в Саратовской области

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В течение марта 2021 года на увеличение финансирования программы по обеспечению жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделят средства из привлеченных источников — 225 млн рублей. Об этом на встрече с детьми-сиротами региона, которые стоят в очереди на получение жилья, 25 февраля рассказал председатель ГД Вячеслав Володин во время рабочей поездки в Саратов.

Он предложил в этом году найти еще 700 млн рублей, чтоб увеличить общую сумму программы в этом году до 1,7 млрд. При этом половину планирует найти сам Володин, половину — регион. Соответственно, в следующем году надо будет искать такую же сумму. Володин поставил задачу — обеспечить в этом году жильем 1,5 тыс. детей-сирот региона, поставить окончательно точку в решении этой проблемы предложено в 2023 году.

Володин уже сейчас призвал просчитать, где нужно строить и покупать жилье.

Сейчас 5 066 детей в очереди, иногда они ждут квартир более десяти лет. Для обеспечения всех квадратными метрами необходимо более 5 млрд рублей.