Детскую и взрослую поликлиники в микрорайоне «Звезда» должны построить в 2022 году

Вячеслав Володин встретился с жителями микрорайона "Звезда"

В микрорайоне «Звезда» в Саратове появится детская поликлиника.

Речь об этом шла сегодня, 25 февраля, во время визита председателя Государственной думы Вячеслава Володина в Саратов.

Спикер Госдумы пообщался с представителями общественного совета, вместе с которыми осмотрел предлагаемый для строительства участок. Земля принадлежит государству, но сейчас решается вопрос с передачей ее городу.

Несмотря на то, что микрорайон активно развивается, здесь много семей с детьми, ситуация с медицинским обеспечением оставляет желать лучшего. Вячеслав Володин считает, что следует строить сразу две поликлиники: взрослую на 500 мест и детскую — на 200. Причем они должны находиться рядом.

Планируется начать поиск средств для строительства объектов. Работы должны стартовать уже в июне 2021 года, а сдача — в 2022 году.

Для жителей будут построены сразу две поликлиники - детская и взрослая

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